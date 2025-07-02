На Дону жилье в новостройках подорожало на 10,45%

По итогам июня наибольший прирост стоимости кв. м в новостройках Ростова заметен в Октябрьском районе. За месяц жилье в новостройках здесь подорожало на 10,45%. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на аналитическую систему «Домострой Профи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, в среднем по городу один кв м в новом жилье по сравнению с последним месяцем весны 2025 года подорожал на 2, 5 тыс. руб. (1,64%), составив 156, 7 тыс. руб.

Наибольший рост цены за «квадрат» в прошлом месяце оказался в Октябрьском районе, стоимость резко подскочила на 15,2 тыс. руб. (10,45%) – со 145,7 тыс. руб. до 160,9 тыс. руб.

В настоящее время в Октябрьском районе строят порядка 20 домов шесть застройщиков, среди которых «ССК», «ВКБ-Новостройки», «Альянс», «СК10», «ЕкатеринодарИнвест-Строй» и MUVA DEVELOPMENT. Одиннадцать домов уже находятся в продаже.

А вот максимальное снижение на новостройки зафиксировано в Ленинском районе. По сравнению с данными за май средневзвешенная цена на строящееся жилье здесь понизилась на 2,2 тыс. руб. за квадратный метр (1,33%) и составила 164,4 тыс. руб.

Одними из дорогостоящих квартир в июне, также как и в мае, остались квартиры в Кировском (190,7 тыс.р/кв.м), Пролетарском (172,7 тыс.р./кв.м) и Ленинском (164,4 тыс.р./кв.м) районах.

Валентина Любашенко