Электромобили теряют импульс

Количество регистраций новых электрокаров в Петербурге за три месяца 2025 года по отношению к первому кварталу 2024 года снизилось на 71%, с 366 до 103 штук, подсчитали в «Автостат Инфо» для «Ъ-СПб». В марте продажи остались на уровне предыдущего месяца и не превысили 40 штук. При сохранении текущей ключевой ставки и повышенного утильсбора предпосылок для роста у рынка не предвидится, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самой востребованной маркой в городе по итогам первого квартала остается китайский Zeekr (суббренд Geely) с 46 проданными авто. Наиболее лучший результат показала модель Zeekr 001 (24 штуки). Всего 17 регистраций пришлось на китайский бренд Ora, 13 из которых — на модель Ora 03. У остальных брендов, представленных на рынке официально, а также ввозимых в страну по параллельному импорту, количество регистраций за квартал не превысило пяти штук.

Негативную динамику показывает общероссийский рынок. По данным агентства «Автостат», в январе и феврале текущего года продажи электрокаров упали на 63%, до 1,27 тыс. штук.

По подсчетам АО «ППК» для Минпромторга, за первый квартал 2025 года в РФ удалось реализовать 2,1 тыс. электромашин, что на 67% меньше, чем годом ранее. При этом доля отечественных авто выросла с 17 до 20%.

Среди главных причин падения спроса на рынке эксперты называют индексацию утильсбора, эффект высокой базы прошлого года и высокие кредитные ставки. С 1 января 2025 года утильсбор для новых электромобилей и гибридов вырос с 32,6 до 667,4 тыс. рублей, а для авто возрастом более трех лет — со 122 тыс. до 1,17 млн рублей.

При сохранении текущих рыночных условий предпосылок для роста продаж электромобилей нет, считают опрошенные «Ъ-СПб» эксперты.

Рынок легковых авто с ДВС в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) также продолжает падение. За первый квартал в округе было продано 27,2 тыс. машин, что год к году меньше на 27%. Наихудшие показатели в СЗФО у Калининградской области и Петербурга: падение на 31 и 30% соответственно. За три месяца 2025 года в Петербурге было зарегистрировано 11 263 новых легковых машины против 16 039 штук в первом квартале 2024 года.

Владимир Колодчук