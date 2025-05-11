Петербург снова обошел Москву по ценам на зарядку электромобилей

Стоимость подзарядки электрических автомобилей в Петербурге превышает московские прайсы. Такую тенденцию можно наблюдать не первый год. Как рассказали «Деловому Петербургу» в компании 2ГИС, стоимость зарядки электромобиля на платных станциях в Северной столице сегодня составляет от 10 до 22 рублей в час за 1 киловатт (кВт). В среднем эта услуга стоит 18 руб./кВт в час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Москве же цены находятся в диапазоне от 8 до 25 руб. за кВт в час (средняя стоимость — 16 руб.). Петербург уже по меньшей мере два года обходит российскую столицу по ценам на зарядку электрокаров. Более того, год назад город на Неве демонстрировал самые высокие показатели по стране. При этом в обеих столицах стоимость услуги была немного выше текущей (18,9 руб. — в Петербурге, 16,8 руб. — в Москве).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество регистраций новых электрокаров в Петербурге за три месяца 2025 года по отношению к первому кварталу 2024 года снизилось на 71%, с 366 до 103 штук.

Дарья Астанина