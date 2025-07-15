Главные новости к утру 15 июля

Сенат США отложит продвижение законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении новых антироссийских санкций после заявлений президента Дональда Трампа. «Прямо сейчас президент намерен сделать кое-что из этого самостоятельно. Если в какой-то момент президент решит, что это (принятие законопроекта — “Ъ”) разумно и принесет дополнительную пользу, усилив рычаги влияния… то мы это сделаем»,— сказал глава Республиканской партии в сенате Джон Тьюн.

Российские лесопромышленники обратились в Минпромторг с жалобой на сложную ситуацию в отрасли, грозящую остановкой ряда предприятий и вызванную прежде всего курсами валют. В связи с этим они предложили создать оперштаб по отслеживанию обстановки и провести совещания под председательством главы министерства Антона Алиханова.

В Telegram зафиксирован резкий рост фишинговых ресурсов, связанных с инвестициями. Активность мошенников во многом связана со снижением доходности по вкладам, а также ростом привлекательности мессенджера как платформы.

Депутаты Госдумы предлагают обязать операторов связи бесплатно предоставлять абонентам сервисы по защите от мошенников. Операторы говорят о необходимости дождаться эффекта от уже предложенных решений, в том числе собственных, а специалисты по кибербезопасности настаивают, что без четких требований к операторам и механизмов контроля эффективность таких мер будет ограниченна.

Германия и США готовят поставку Украине двух систем ПВО Patriot. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, он договорился с главой Пентагона Питом Хегсетом «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке. Германия также планирует купить у США ракетный комплекс средней дальности Typhon.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала «позитивным» заявление президента США Дональда Трампа об установлении срока 50 дней для поиска решения конфликта на Украине, но добавила, что этот срок «очень долгий». «С одной стороны, позиция Трампа в отношении России — это положительный момент. С другой стороны, 50 дней — это очень много времени»,— сказала она.