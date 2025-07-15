Каллас назвала 50 дней для достижения договоренности по Украине «долгим сроком»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала «позитивным» заявление президента США Дональда Трампа об установлении срока 50 дней для поиска решения конфликта на Украине, но добавила, что этот срок «очень долгий». Текст ее выступления опубликован на сайте ЕК.

«С одной стороны, позиция Трампа в отношении России — это положительный момент. С другой стороны, 50 дней — это очень много времени»,— сказала госпожа Каллас.

14 июля Дональд Трамп сделал обещанное заявление по украинскому кризису, пообещав начать поставки оружия Киеву на деньги европейских союзников и пригрозив ввести «очень суровые» пошлины в 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнут мир на Украине.

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