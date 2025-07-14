Главные новости за 14 июля. Ростов-на-Дону и область

Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор Владиславу Бугарю, которого обвинили в финансировании терроризма (по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Так, 20-летний житель села Орлянское Запорожской области неоднократно переводил деньги на банковские счета одной из украинских военизированных националистических организаций.

В Ростовской области пять кандидатов уведомили избирательные комиссии о том, что выдвинули свои кандидатуры для участия в муниципальных выборах. Четыре кандидата уведомили комиссии в городе Шахты, один кандидат – в Ростове-на-Дону. Уточняется, что все пять кандидатов — самовыдвиженцы.

Экс-начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрия Вельможко назначили временно исполняющим обязанности главы Волгодонска.

В Ростове-на-Дону планируют расширить дорожное полотно на нескольких улицах. Модернизация дорожной сети может коснуться направления с улицы Дачная до площади 2-й Пятилетки, далее по улице Шеболдаева и проспекту Буденновский. Власти решают вопрос расширения дороги для ликвидации «узких мест».

Администрация Ростова-на-Дону направила министерству транспорта Ростовской области предложение по закупке 279 автобусов большого класса до 2028 года.

В Ростове-на-Дону на продажу выставили особняк М. Солопова, расположенного на улице Мясникова, 25. Признанное в 2017 году объектом культурного наследия здание оценили в 46 млн руб.