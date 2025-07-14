Суд в Ростове вынес приговор 20-летнему фигуранту дела о финансировании терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор Владиславу Бугарю, которого обвинили в финансировании терроризма (по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

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Установлено, что 20-летний житель села Орлянское Запорожской области неоднократно переводил деньги на банковские счета одной из украинских военизированных националистических организаций.

Приговором Бугарю назначено девять лет колонии строгого режима с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме.

Константин Соловьев