В Ростове-на-Дону планируют расширить дороги на нескольких улицах

В Ростове-на-Дону планируют расширить дорожное полотно на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба минтранса региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Модернизация дорожной сети может коснуться направления с улицы Дачная до площади 2-й Пятилетки, далее по улице Шеболдаева и проспекту Буденновский. Власти решают вопрос расширения дороги для ликвидации «узких мест», требующих.

На проспекте 40-летия Победы также планируют организовать выделенную полосу. Работы планируют реализовать в 2025 году на участке от улицы Вересаева до дома на проспекте 40-летия Победы, 314.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», с 19 июля на проспекте Шолохова появится дополнительная полоса для общественного транспорта в районе Октябрьской площади от переулка Сборного до Октябрьской площади.

Константин Соловьев