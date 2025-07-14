Для Ростова могут закупить 279 автобусов большого класса до 2028 года

Администрация Ростова-на-Дону направила министерству транспорта Ростовской области предложение по закупке 279 автобусов большого класса до 2028 года. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на данные пресс-службы департамента автодорог и организации дорожного движения донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Нехватка автобусов большого класса на городских маршрутах для МУП МТК «Ростовпассажиртранс» на 2025-2026 годы составила по 75 автобусов, на 2027 год — 65, на 2028 год — 64.

Отмечается, что в 2024 году транспортными компаниями было приобретено 32 новых автобуса большого класса.

Кроме этого, поступило предложение приобрести троллейбусы для МУП «РТК» в 2025 году — 15 ед., в 2026 году — 5 ед., в 2028 году — 20 ед., в 2029 году — 22 ед.

Наталья Белоштейн