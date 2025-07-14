В Ростове-на-Дону продают старинный особняк за 46 млн рублей

В Ростове-на-Дону на продажу выставили особняк М. Солопова, расположенного на улице Мясникова, 25. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндкес Карты Фото: Яндкес Карты

Признанное в 2017 году объектом культурного наследия здание оценили в 46 млн руб. В одноэтажный дом, построенный в 20-м веке площадью в 374 кв. м, проведены коммуникации, а придомовая территория вместе на 800 кв. м вмещает два парковочных места и сад.

«Ъ» ранее писал, что в 2021 году стоимость особняка оценили в 24,9 млн руб.

Константин Соловьев