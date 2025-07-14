Трамп: США направят Украине боеприпасы, в том числе ракеты для Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы направим им разные образцы современного военного (оборудования). И они заплатят нам за него 100%»,— сказал господин Трамп. По его словам, он обсудит эту тему на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне 14 июля.

На вопрос о поставке Киеву ракет для Patriot Трамп ответил, что пока не решил, сколько их будет. «Но они получат какое-то количество, поскольку им нужна защита. …Мы ничего не платим за это, но мы их направим. Для нас это просто бизнес»,— добавил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что страны-союзники США по НАТО будут платить за американское оружие для поставок Украине. Это соглашение было достигнуто на саммите альянса в июне.

На прошлой неделе господин Трамп признал, что переоценил свои ожидания о быстром решении ситуации на Украине и анонсировал «серьезное заявление» по этой теме 14 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Затишье перед Трампом».