FT: Германия не сможет поставить Украине системы Patriot и ракеты Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не сможет предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты Taurus. Об этом он рассказал в интервью газете Financial Times (FT).

Министр сообщил, что из 12 немецких систем Patriot три были переданы Киеву, еще две — Польше, а одна используется для техобслуживания или обучения. В распоряжении остаются только шесть систем.

«Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по наращиванию потенциала, которые мы должны выполнить. Мы определенно не можем дать больше»,— сказал господин Писториус.

Министр обороны добавил, что намерен обсудить с министром обороны США Питом Хегсетом в Вашингтоне возможность приобретения двух систем Patriot у США для передачи Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны-союзники США по НАТО будут платить за американское оружие для поставок Украине.