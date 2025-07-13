Власти провели соревнования ветеранов СВО в Нижнем Тагиле

Более 100 ветеранов специальной военной операции (СВО) из 26 муниципалитетов Свердловской области приняли участие в региональном этапе «Кубка защитников Отечества» в Нижнем Тагиле, сообщили в департаменте информационной политики региона. Бывшие участники боевых действий состязались в плавании, армрестлинге, пауэрлифтинге, волейболе сидя, пулевой стрельбе и парабоксе за право представить субъект на Кубке полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) для защитников Отечества, который пройдет в августе в Тюмени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Артем Жога Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Следующая фотография 1 / 2 Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Артем Жога Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Полпред Артем Жога сообщил, что спорт «зажигает свет в глазах вернувшихся с передовой бойцов и пробуждает в них жажду жизни». «Это первые в регионе соревнования для ветеранов спецоперации такого масштаба. В Нижнем Тагиле собрались более 100 спортсменов, каждый из них герой, который защищал Родину, а после ранений нашел в себе силы начать активную жизнь на гражданке»,— написал он в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер добавил, что в число 15 участников, которые представят регион на окружных соревнованиях в Тюмени, попали финалисты программы «Управленческие кадры Урала» (аналог федеральной программы «Время героев») по переобучению ветеранов и действующих участников СВО в управленцев. «Несмотря на полученные «за ленточкой» серьезные ранения, 100 парней показали свой стойкий характер, силу воли и физическую мощь»,— написал он в своем Telegram-канале.

Артем Жога предложил главам уральских регионов провести соревнования для участников военных кампаний в апреле. Он подчеркнул, что спортивные мероприятия важны для восстановления и адаптации ветеранов. В четверг, 10 июля, президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта — в документ вошло предложение о проведении с 2026 года соревнований по адаптивным видам спорта «Кубок защитников Отечества» с участием ветеранов СВО.

Василий Алексеев