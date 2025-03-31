Артем Жога предложил провести в УрФО соревнования для ветеранов военных кампаний
Полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога во время совета с главами всех уральских регионов предложил провести соревнования для участников разных военных кампаний, сообщили в полпредстве.
Артем Жога
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
На мероприятии обсуждались образовательные проекты для участников специальной военной операции (СВО), однако Артем Жога призвал не забывать и про другие направления работы с бойцами, в том числе спорт. «Предлагаю инициировать проведение Летнего кубка полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе — турнира, который соберет ветеранов всех военных кампаний. Прошу в течение следующих двух недель представить предложения о готовности и возможных локациях проведения этих мероприятий»,— поручил полпред.
Он отметил, что спортивные мероприятия важны для успешного восстановления и адаптации ветеранов — например, в марте в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) прошел первый Всероссийский Кубок Защитников Отечества по зимним видам спорта.