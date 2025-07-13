В Армавире из-за жары и перегрузок происходят отключения электроэнергии

В Армавире из-за экстремально высоких температур и перегрузок сетей происходят отключения электроэнергии. Об этом сообщаю местные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Армавира Фото: мэрия Армавира

Оперативные бригады энергетиков сейчас устраняют аварийные ситуации, связанные, в том числе, с перегоранием предохранителей и автоматическим отключением трансформаторных подстанций.

Со ссылкой на «Армавирэлектросеть» администрация Армавира поясняет, что многие горожане с целью охладить жилое или рабочее помещение превышают свою разрешенную мощность, что приводит к значительному увеличению потребительских нагрузок в сети электроснабжения города. В результате этого часть сети работает с перегрузкой. Это негативно сказывается как на состоянии внутридомовых сетей, так и оборудования подстанций, линий электропередачи.

В электросетях жителей Армавира просят в период экстремально высоких температур не использовать дополнительное электрооборудование более необходимого.

Сегодня масштабные отключения электроэнергии также фиксируются в Новороссийске.

Михаил Волкодав