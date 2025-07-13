Площадь лесных пожаров в Свердловской области возросла до 26 гектар

За прошедшие сутки ФБУ «Авиалесоохрана» обнаружила три пожара в лесах Свердловской области. Как сообщили в учреждении, пройденная огнем площадь составила 26 га. Днем ранее в регионе горел 21 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным на 13 июля, в России действуют 89 лесных пожаров на площади 2 337 га. На тушении задействовано 2,8 тыс. человек, 410 ед. техники и 40 воздушных судов. За сутки лесопожарные службы потушили 65 лесных пожаров общей площадью 1 091 га в 23 регионах России, включая Свердловскую область. В учреждении сообщили, что с начала года 71,3% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Власти отменили особый противопожарный режим в Свердловской области 4 июля. Врио губернатора Денис Паслер тогда пояснил, что благодаря ограничениям и погоде в регионе произошло очень мало природных пожаров в самый опасный период лета. «Ответственно отнеслись к ограничениям жители: случаев разведения костров и сжигания мусора стало значительно меньше по сравнению с предыдущими годами. Спасибо вам, уважаемые уральцы, за понимание и внимательное отношение к вопросам пожарной безопасности»,— поблагодарил в начале месяца свердловчан господин Паслер.

Противопожарный режим в регионе действовал с 19 апреля. Во время него запрещалось разводить костры, использовать открытый огонь, жечь мусор и сухую траву, вести пожароопасные работы, устраивать туристические стоянки вне специальных мест.

Василий Алексеев