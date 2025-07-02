В Свердловской области с 4 июля отменят особый противопожарный режим

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер принял решение с 4 июля отменить в регионе действие особого противопожарного режима, об этом сообщил он в своем Telegram-канале. Вопрос об отмене рассмотрят в четверг на заседании областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По словам Дениса Паслера, в регионе произошло очень мало природных пожаров в самый опасный период лета благодаря ограничениям и погоде. Все возгорания были оперативно ликвидированы, обычно в течение суток. «Ответственно отнеслись к ограничениям жители региона: случаев разведения костров и сжигания мусора стало значительно меньше по сравнению с предыдущими годами. Спасибо вам, уважаемые уральцы, за понимание и внимательное отношение к вопросам пожарной безопасности»,— поблагодарил господин Паслер.

Он также напомнил, что главы муниципалитетов сохраняют право вводить локальные ограничения при потенциальной угрозе.

Особый противопожарный режим действует на территории Свердловской области с 19 апреля. Ранее требования особого противопожарного режима на праздничных выходных в июне в Свердловской области были нарушены жителями более 180 раз.

Ирина Пичурина