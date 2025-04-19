С 19 апреля в Свердловской области ввели противопожарный режим
В Свердловской области 19 апреля ввели противопожарный режим, сообщил врио главы региона Денис Паслер. Он отметил, что на севере области его введут в следующую субботу, 26 апреля.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Во время действия особого режима запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора и сухой травы.
«Введение особого противопожарного режима – важная, необходимая и традиционная мера, направленная на защиту нас с вами от лесных пожаров. Призываю всех ответственно и с пониманием отнестись к ограничениям, особенно с учетом прошедшей малоснежной зимы»,— сообщил господин Паслер.
Отметим, что 19 апреля режим стартует и в самом Екатеринбурге. Со 2 апреля регионе начался пожароопасный сезон — он завершится 15 октября.