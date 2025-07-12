Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась в 10 раз

За прошедшие сутки ФБУ «Авиалесоохрана» обнаружила три пожара в лесах Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе учреждения, пройденная огнем площадь составила 21 га. Днем ранее в регионе горело 2 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным на 12 июля, в России действует 71 лесной пожар на площади 2 640 га. На тушении задействовано 2,1 тыс. человек, 270 ед. техники, 39 воздушных судов. За сутки лесопожарные службы потушили 44 лесных пожара общей площадью 2 125 га в 16 регионах России. В учреждении сообщили, что с начала года 71,4% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Власти отменили особый противопожарный режим в Свердловской области 4 июля. Врио губернатора Денис Паслер тогда пояснил, что благодаря ограничениям и погоде в регионе произошло очень мало природных пожаров в самый опасный период лета. «Ответственно отнеслись к ограничениям жители: случаев разведения костров и сжигания мусора стало значительно меньше по сравнению с предыдущими годами. Спасибо вам, уважаемые уральцы, за понимание и внимательное отношение к вопросам пожарной безопасности»,— поблагодарил в начале месяца свердловчан господин Паслер.

Противопожарный режим в регионе действовал с 19 апреля. Во время него запрещалось разводить костры, использовать открытый огонь, жечь мусор и сухую траву, вести пожароопасные работы, устраивать туристические стоянки вне специальных мест.

Василий Алексеев