В Иране отрицают сообщения о требовании РФ по отказу от обогащения урана

Издание Axios со ссылкой на чиновников сообщило, что Москва призывает Иран заключить с США ядерную сделку и отказаться от обогащения урана. Источники иранского агентства Tasnim опровергли эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В публикации Axios говорится, что президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге Дональду Трампу, а также иранским и израильским властям, что поддерживает идею ядерной сделки, которая не позволит Ирану обогащать уран. Собеседники портала утверждают, что такую же позицию господин Путин высказывал в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 1 июля.

По информации Axios, если переговоры по ядерной сделке состоятся в ближайшие недели, одним из ключевых требований США станет отказ Ирана от обогащения урана. Однако иранская сторона заявила, что не рассматривает такие условия.

Собеседник Tasnim заявил, что во время последних переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи Владимир Путин не поднимал этот вопрос. После этого иранская сторона не получала от России никаких никаких сообщений с призывами отказаться от обогащения урана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к переработке «чрезмерно обогащенного» иранского урана. Затем его могут вернуть на объекты ядерной энергетики Ирана. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, Россия довела это предложение до властей Ирана, США и МАГАТЭ, но никаких практических шагов пока не сделано.