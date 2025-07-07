«РИА Новости»: Лавров и Фидан обсудили в Бразилии ядерную программу Ирана

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на встрече на полях саммита БРИКС в Бразилии обсудили ядерную программу Ирана, возможные риски из-за «растущей агрессии Израиля» и события в секторе Газа. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в турецком министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров и Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В ходе встречи обсуждались двусторонние политические и экономические вопросы, а также сотрудничество в области энергетики. Была дана оценка рисков, связанных с растущей агрессией Израиля в регионе. Также обсуждались события в секторе Газа, ядерная деятельность Ирана, ситуация в Афганистане и другие региональные вопросы»,— рассказал собеседник агентства.

Сергей Лавров после саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро заявил, что у России есть технологические возможности для вывоза излишков «чрезмерно обогащенного урана» из Ирана для переработки. Впоследствии его могут вернуть на объекты ядерной энергетики Исламской Республики. «Если будет на то желание главного действующего лица, каковым является Тегеран, за нами дело не станет»,— сказал министр.

По оценкам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на июнь, Иран накопил около 400 кг урана, обогащенного до 60% (технически он почти равен 90%, что необходимо для создания ядерного оружия). Объемы имеющегося у Ирана урана сейчас неизвестны: эксперты агентства сообщали, что потеряли его из виду после начала атак Израиля и США. FT со ссылкой на предварительные данные европейской разведки писала, что запасы высокообогащенного урана в значительной степени остались нетронутыми, поскольку были заранее перевезены.

Лусине Баласян