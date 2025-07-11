Рябков рассказал о предложении России вывезти обогащенный уран из Ирана

Россия довела предложение о вывозе из Ирана обогащенного урана до властей страны, США и МАГАТЭ, но никаких практических шагов в реализации этих планов пока не сделано. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Предложение России, согласно словам господина Рябкова, опирается на два фактора. Первый — желание иранской стороны сохранить право на обогащение урана на своей территории. Второй — озабоченность противников Тегерана наличием у Ирана урана, обогащенного сильнее, чем нужно для изготовления топлива для АЭС. По мнению российского МИДа, РФ могла бы сбавить напряжение в регионе, если бы взяла на себя обогащение вещества и его дальнейшую коммерческую реализацию.

«С учетом того, что пока непонятно, как пойдет дальше диалог, пойдет ли он вообще, если пойдет, то в каком формате, до конкретики подобного рода практических мер пока не дошло», — сказал замглавы МИДа (цитата по «РИА Новости». — Но все заинтересованные стороны подошли к этому с вниманием и, наверное, можно сказать, восприняли это как отражение серьезности наших усилий, серьезности наших намерений в данной связи».

Ранее на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии у России технологических возможностей для переработки «чрезмерно обогащенного» иранского урана. Он также отметил, что впоследствии переработанное вещество могут вернуть на объекты ядерной энергетики Ирана.