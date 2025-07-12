СК возбудил дело после жалоб на стройку «Атомстройкомплекса» в Екатеринбурге

Следственные органы СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), после жалоб жителей Пионерского поселка Екатеринбурга на строительные работы «Атомстройкомплекса» около ул. Раевского, 4, где зафиксированы движение грунта и трещины на асфальте, сообщили в пресс-службе ведомства. «Граждане просят разобраться в ситуации в связи с тем, что застройщик проигнорировал требования мэрии о приостановке строительства и обратной засыпке котлована»,— пояснили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Администрация Екатеринбурга потребовала остановить забивку свай на стройплощадке на ул. Раевского 10 июля. Вице-мэр Рустам Галямов в письме к главе застройщика Валерию Ананьеву указал, что движение грунта «создает угрозу безопасности эксплуатации существующего многоквартирного дома и жизни проживающих граждан». Он потребовал от девелопера провести обратную засыпку котлована с обязательным уплотнением грунта и предоставить техническое решение относительно дальнейших действий по разработке углубления.

«Атомстройкомплекс» удовлетворил требования мэрии и полностью остановил работы на стройплощадке. Директор ООО «Инпад» Виктор Сальников заверил, что «аварийная ситуация на объекте отсутствует». «Застройщиком выполнено шпунтовое ограждение котлована для снижения зоны влияния нового строительства, ведется мониторинг его положения. По результатам анализа данных геодезического мониторинга, работы, производимые на стройплощадке, не оказывают влияния на состояние конструкций соседнего жилого дома»,— сказал он.

С этим господин Сальников подтвердил, что трещины на асфальте появились из-за строительных работ. «Застройщику необходимо огородить поврежденный участок и, после выполнения работ нулевого цикла, восстановить его. Но, повторюсь, опасности для существующих зданий и их жителей нет»,— добавил он.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав жителей на ул. Раевского. Об установленных обстоятельствах главе ведомства сообщит руководитель СУ СКР по Свердловской области Богдан Францишко.

Василий Алексеев