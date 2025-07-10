Мэрия потребовала остановить забивку свай из-за просадки грунта в Пионерском

Администрация Екатеринбург потребовала остановить забивку свай на стройплощадке на ул. Раевского в Пионерском поселке из-за просадки грунта. Как указано в письме от заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова к главе «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву, рядом с жилым домом на ул. Раевского, 4 зафиксировано движение грунта, сопровождающееся «смещением земляных масс» от указанного жилого здания в сторону строящегося объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Данное обстоятельство создает угрозу безопасности эксплуатации существующего многоквартирного дома и жизни проживающих граждан. Прошу незамедлительно принять меры и прекратить строительные работы по забивке свай»,— говорится в письме (есть в распоряжении редакции «Ъ-Урал»). Кроме того, девелопера попросили провести обратную засыпку котлована с обязательный уплотнением грунта. Также у главы компании потребовали предоставить техническое решение относительно дальнейших действий по разработке котлована.

В пресс-служба «Атомстройкомплекса» «Ъ-Урал» рассказали, что забивку свай остановили и сейчас проводят мониторинг состояния несущих конструкций дома на ул. Раевского, 4. Изменений, по данным компании, не зафиксировано.

«Угроза безопасности эксплуатации здания отсутствует. В настоящее время экспертная организация проводит комплексное обследование шпунтового ограждения. Забивка свай на площадке приостановлена до получения экспертного заключения и гарантии, что реализованные решения обеспечивают полную безопасность жителям. Поврежденное благоустройство будет восстановлено»,— рассказали в пресс-службе застройщика. Там также добавили, что инженерных сетей со стороны строительной площадки нет, они располагаются с другой стороны дома.

Как писал портал Е1, жильцы 26-ти этажного дома в Пионерском поселке были взволнованы из-за образовавшихся трещин у дома рядом со стройкой.

Мария Игнатова