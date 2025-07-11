«Атомстройкомплекс» остановил строительные работы в Пионерском, где просел грунт

«Атомстройкомплекс» полностью остановил работы на строительной площадке в Пионерском поселке Екатеринбурга на ул. Раевского, где просел грунт. Напомним, девелопер строит дом рядом с уже заселенной многоэтажкой и как сообщалось ранее, из-за стройки было зафиксировано движение грунта, сопровождающееся «смещением земляных масс» — на поверхности образовались трещины, что вызвало беспокойство людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Накануне мэрия потребовала остановить забивку свай. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе застройщика, компания восстановит поврежденное благоустройство у дома на ул. Раевского, 4. Для оценки возможных рисков провели независимую экспертизу, которая, как рассказали в компании, показала, что строительство ведется в соответствии с нормами, угрозы жителям соседних домов нет.

«Аварийная ситуация на объекте отсутствует. В соответствии со строительными нормами застройщиком выполнено шпунтовое ограждение котлована для снижения зоны влияния нового строительства, ведется мониторинг его положения, – рассказал директор ООО «Инпад» Виктор Сальников. – По результатам анализа данных геодезического мониторинга, работы, производимые на стройплощадке, не оказывают влияния на состояние конструкций соседнего жилого дома».

Виктор Сальников подтвердил, что трещины появились из-за строительных работ. «Застройщику необходимо огородить поврежденный участок и, после выполнения работ нулевого цикла, восстановить его. Но, повторюсь, опасности для существующих зданий и их жителей нет»,— прокомментировал он.

Администрация Екатеринбурга в лице заместителя главы Рустама Галямова, попросила девелопера предоставить техническое решение относительно дальнейших действий по разработке котлована не позднее 14 июля.

Мария Игнатова