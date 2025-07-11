Госстройнадзор выдал разрешение на строительство нового участка Шкиперской развязки

Служба государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) СанктПетербурга выдала разрешение на строительство этапа 3.2.2 транспортной развязки Западного скоростного диаметра (ЗСД) в районе улицы Шкиперский проток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в городском комитете по инвестициям, новая автодорога пройдет от строящихся съездов ЗСД до Шкиперского моста. Ее протяженность составит 230 метров. Также в состав данного участка входит обустройство пешеходного перехода со светофором на перекрестке с улицей Кораблестроителей.

В Смольном отмечают, что реализация проекта этапа 3.2.2 позволит обеспечить подключение Наличной улицы к ЗСД и намывным территориям Васильевского острова.

Общая стоимость строительства Шкиперской развязки на ЗСД оценивается в 12,9 млрд рублей. Финансирование обеспечивается за счет бюджета Петербурга, средств ИБК, а также внебюджетных средств.

Прежде «Ъ-СПб» писал о вводе в эксплуатацию шести съездов с ЗСД на улицу Вадима Шефнера и на проспект Крузенштерна.

Андрей Цедрик