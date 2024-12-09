Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию новый участок Шкиперской развязки ЗСД

Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новый участок Шкиперской развязки ЗСД. Соответствующий документ опубликовали на сайте ведосмства.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Речь идет о шести съездах с магистрали. Два из них ведут на улицу Вадима Шефнера, оставшиеся — на проспект Крузенштерна. Развязку на Васильевском острове начали возводить в 2021 году. Спустя два года открыли рабочее движение по первым трем съездам с ЗСД. Еще один съезд запустили в минувшем августе.

Отметим, что власти Петербурга планировали полностью завершить стройку в 2025 году. В Смольном рассчитывают, что новые съезды значительно разгрузят дорожную сеть Василеостровского района. На данный момент съездами с ЗСД на намывные территории только за сутки пользуются 55 тыс. автомобилистов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге за 2024 год введут порядка 3 млн квадратных метров жилой недвижимости. Это на 4% меньше прошлогоднего результата, который составил чуть больше 3,1 млн «квадратов».

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...