Госстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию новый участок Шкиперской развязки ЗСД

Петербургский Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новый участок Шкиперской развязки ЗСД. Соответствующий документ опубликовали на сайте ведосмства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Речь идет о шести съездах с магистрали. Два из них ведут на улицу Вадима Шефнера, оставшиеся — на проспект Крузенштерна. Развязку на Васильевском острове начали возводить в 2021 году. Спустя два года открыли рабочее движение по первым трем съездам с ЗСД. Еще один съезд запустили в минувшем августе.

Отметим, что власти Петербурга планировали полностью завершить стройку в 2025 году. В Смольном рассчитывают, что новые съезды значительно разгрузят дорожную сеть Василеостровского района. На данный момент съездами с ЗСД на намывные территории только за сутки пользуются 55 тыс. автомобилистов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге за 2024 год введут порядка 3 млн квадратных метров жилой недвижимости. Это на 4% меньше прошлогоднего результата, который составил чуть больше 3,1 млн «квадратов».

Андрей Маркелов