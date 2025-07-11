Застройщики Кубани за пять лет зарегистрировали 49 тысяч объектов для дольщиков

За пять лет действия закона, позволяющего застройщикам оформлять права собственности от имени дольщиков, в Краснодарском крае зарегистрировали 49 тыс. объектов недвижимости, сообщили в пресс-службе регионального Росреестра.

«13 июля 2025 года исполняется пять лет со дня вступления в силу федерального закона №202-ФЗ. Документ дает застройщикам право подавать в Росреестр заявления на оформление права собственности от имени участников долевого строительства. Ранее в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках участвовали застройщики, дольщики, МФЦ и Росреестр. Теперь за покупателя это может сделать застройщик. Приобретатель после внесения сведений в ЕГРН вместе с ключами получает выписку из реестра как доказательство зарегистрированного права собственности на помещение или машино-место»,— отметили в ведомстве.

Наиболее активно в этом направлении работают застройщики Краснодара (38 640 заявлений), Новороссийска (5279), Сочи (1606), Туапсе (1256) и Анапы (800).

В первом полугодии 2025 года застройщики подали 7995 заявлений на регистрацию. По статистике вновь лидирует Краснодар (5969), за ним следуют Динская (1082), Новороссийск (456), Сочи (264) и Анапа (105). Все документы на регистрацию направлены застройщиками в электронном виде.

Лия Пацан