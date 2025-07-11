В Адыгее возбуждено уголовное дело после массового отравления людей

Следственный отдел по городу Майкопу СУ СКР по Республике Адыгея возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание). По данным ведомства, с 6 по 10 июля в Майкопе произошло массовое отравление посетителей одного из ресторанов быстрого питания: диагноз «сальмонеллез» был подтвержден у 45 человек, из них 11 — несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время проверки в двух общественных заведения города выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Следователи и криминалисты проводят необходимые процессуальные действия, назначены судебные экспертизы.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления, о чем сообщил информационный центр СК России. По данным ведомства, 8 и 9 июля в инфекционную больницу Майкопа поступили 32 пациента с диагнозом «кишечная инфекция», в том числе семеро детей. Все пострадавшие употребляли морепродукты в одном из кафе города. Позднее число заболевших выросло до 37.

ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики сообщал, что речь идет о заведениях сети Yappi. По решению суда деятельность двух организаций в Майкопе была приостановлена на пять суток, рассматривается вопрос о продлении запрета.

Богдан Кобец