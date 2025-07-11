Туроператоры зафиксировали рост интереса к турам в Геленджик

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что число запросов на туры в Геленджик выросло в разы. Однако оно пока не равно количеству бронирований, добавила она. Росавиация сообщала о возобновлении работы аэропорта в Геленджике с 10 июля.

«Расписание только обнародуется, то есть туристам надо еще посмотреть, прикинуть, что с ценами»,— сказала госпожа Ломидзе «РИА Новости». Она выразила уверенность, что турпоток в Геленджик увеличится благодаря прямому авиасообщению. При этом на решения туристов будут влиять возможные закрытия аэропорта для обеспечения безопасности.

По оценкам АТОР, возобновление работы аэропорта может увеличить спрос на отдых в Геленджике в 1,5-2 раза. «Аэрофлот» начнет выполнять ежедневные полеты в Геленджик с 18 июля, то есть раньше запланированного срока, из-за высокого спроса. Сейчас стоимость билета в Геленджик на сайте авиакомпании в первый день запуска составляет более 50 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Геленджик встречает рейсы».