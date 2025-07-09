Открытие аэропорта Геленджика может увеличить турпоток в два раза

Ассоциация туроператоров России (АТОР) считает, что возобновление работы аэропорта Геленджика может увеличить спрос на отдых в городе в 1,5-2 раза. Росавиация подтвердила, что аэропорт вернется к приему и отправке рейсов с 10 июля, но только в дневное время.

«По данным экспертов АТОР, работающая авиагавань может значительно стимулировать спрос на курорт и увеличить число бронирований в 1,5-2 раза при условии, что цены на авиабилеты будут на уровне или ниже цен в Сочи»,— сообщили в АТОР агентству ТАСС.

Аэропорт Геленджика, как и другие 11 аэропортов юга России, прекратил работу после начала военной операции на Украине в начале 2022 года.