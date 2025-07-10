Главные новости за 10 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк
Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курске: убит 73-летний горожанин.
Суд приостановил строительство дома за 2,7 млрд в центре Воронежа.
Воронежский бизнесмен Леонид Арапов получил семь лет общего режима.
Андрей Мартынец официально возглавил минприроды Липецкой области.
Дрон ВСУ атаковал автомобиль и убил жителя белгородской Новой Таволжанки.
Раненный во время обстрела житель белгородского Шебекина умер в больнице.
Два человека погибли и шесть ранены при обстрелах Белгородской области за сутки.