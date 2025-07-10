Главные новости за 10 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курске: убит 73-летний горожанин.

Суд приостановил строительство дома за 2,7 млрд в центре Воронежа.

Воронежский бизнесмен Леонид Арапов получил семь лет общего режима.

Андрей Мартынец официально возглавил минприроды Липецкой области.

Дрон ВСУ атаковал автомобиль и убил жителя белгородской Новой Таволжанки.

Раненный во время обстрела житель белгородского Шебекина умер в больнице.

Два человека погибли и шесть ранены при обстрелах Белгородской области за сутки.