Раненный во время обстрела житель белгородского Шебекина умер в больнице

Мирный житель, раненый во время утреннего обстрела города Шебекино Белгородской области скончался от ран в местной центральной районной больнице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Врачи сделали все возможное, борясь за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью»,— констатировал глава региона.

Об обстреле города стало известно около 8:00 10 июля. Жительница Шебекина погибла на месте, снаряды разрушили пристройку частного дома, пробили крышу, выбили окна и повредили линию электропередачи.

Юрий Голубь