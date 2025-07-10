Два человека погибли и шестеро ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 121 беспилотника и 91 боеприпаса. В результате два человека погибли и шесть пострадали. Разрушения получили 12 жилых помещений и семь транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Белгородом система ПВО сбила пять беспилотников. Сегодня утром при падении обломков дрона пострадали два человека. Они госпитализированы. Также повреждены фасад многоквартирного дома (МКД), автомобиль и здание предприятия.

В Белгородском районе поселки Дубовое, Новосадовый и Разумное, села Бессоновка, Отрадное, Петровка, Репное и Таврово подверглись атакам 17 БПЛА. В поселке Новосадовый при падении обломков сбитого дрона пострадала мирная жительница, после получения медпомощи она отказалась от госпитализации. Разрушения получило частное домовладение. В селе Бессоновка поврежден производственный цех сельхозпредприятия. От падения обломков сбитых беспилотников в селе Шагаровка пострадал частный дом, в селе Таврово — частный дом, легковой автомобиль и заборы двух домовладений.

В Валуйском округе город Валуйки, село Казинка, хутора Бабка и Леоновка атакованы шестью БПЛА. В Валуйках повреждены три здания предприятия, в селе Казинка — инфраструктурный объект связи.

В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу с применением двух боеприпасов — разрушения получили частный дом и газопровод.

В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпустили 30 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и совершены атаки 14 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

Над Корочанским районом система ПВО уничтожила один дрон самолетного типа. Без последствий.

В Краснояружском районе села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и хутор Колотиловский подверглись 12 обстрелам, в ходе которых выпустили 54 боеприпаса, и атакам 33 БПЛА. На хуторе Колотиловский в результате детонации взрывного устройства погиб мирный житель, еще два человека получили ранения. 17-летний парень продолжает лечение в больнице. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второй пострадавший продолжает лечение амбулаторно. Повреждена одна единица сельхозтехники.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка ударили пятью снарядами 45 беспилотниками. В Шебекине повреждены пять машин и здания двух предприятий, в селе Новая Таволжанка — одна квартира в МКД, четыре частных дома и надворная постройка. Сегодня утром в результате обстрела Шебекина погиб мирный житель. Еще один человек получил ранения, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Разрушения получили два частных дома, линия электропередачи, пристройка и хозпостройки одного из домовладений.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области были ранены три человека, повреждения установили в 16 жилых домах и 25 автомобилях. ВСУ атаковали 14 муниципалитетов с помощью как минимум 118 беспилотников и 106 боеприпасов.

Алина Морозова