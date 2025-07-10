Два человека погибли и шестеро ранены при обстрелах Белгородской области за сутки
За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 121 беспилотника и 91 боеприпаса. В результате два человека погибли и шесть пострадали. Разрушения получили 12 жилых помещений и семь транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.
- Над Белгородом система ПВО сбила пять беспилотников. Сегодня утром при падении обломков дрона пострадали два человека. Они госпитализированы. Также повреждены фасад многоквартирного дома (МКД), автомобиль и здание предприятия.
- В Белгородском районе поселки Дубовое, Новосадовый и Разумное, села Бессоновка, Отрадное, Петровка, Репное и Таврово подверглись атакам 17 БПЛА. В поселке Новосадовый при падении обломков сбитого дрона пострадала мирная жительница, после получения медпомощи она отказалась от госпитализации. Разрушения получило частное домовладение. В селе Бессоновка поврежден производственный цех сельхозпредприятия. От падения обломков сбитых беспилотников в селе Шагаровка пострадал частный дом, в селе Таврово — частный дом, легковой автомобиль и заборы двух домовладений.
- В Валуйском округе город Валуйки, село Казинка, хутора Бабка и Леоновка атакованы шестью БПЛА. В Валуйках повреждены три здания предприятия, в селе Казинка — инфраструктурный объект связи.
- В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу с применением двух боеприпасов — разрушения получили частный дом и газопровод.
- В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпустили 30 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и совершены атаки 14 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.
- Над Корочанским районом система ПВО уничтожила один дрон самолетного типа. Без последствий.
- В Краснояружском районе села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и хутор Колотиловский подверглись 12 обстрелам, в ходе которых выпустили 54 боеприпаса, и атакам 33 БПЛА. На хуторе Колотиловский в результате детонации взрывного устройства погиб мирный житель, еще два человека получили ранения. 17-летний парень продолжает лечение в больнице. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второй пострадавший продолжает лечение амбулаторно. Повреждена одна единица сельхозтехники.
- В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром и Новая Таволжанка ударили пятью снарядами 45 беспилотниками. В Шебекине повреждены пять машин и здания двух предприятий, в селе Новая Таволжанка — одна квартира в МКД, четыре частных дома и надворная постройка. Сегодня утром в результате обстрела Шебекина погиб мирный житель. Еще один человек получил ранения, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Разрушения получили два частных дома, линия электропередачи, пристройка и хозпостройки одного из домовладений.
Сутками ранее при обстрелах Белгородской области были ранены три человека, повреждения установили в 16 жилых домах и 25 автомобилях. ВСУ атаковали 14 муниципалитетов с помощью как минимум 118 беспилотников и 106 боеприпасов.