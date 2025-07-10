Дрон ВСУ атаковал частный дом в Курске: убит 73-летний горожанин

Украинский беспилотник атаковал частный дом в Курске и убил 73-летнего горожанина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

Дом частично сгорел, в соседнем дворе огонь охватил пристройку. Пожарные потушили пламя. В расположенном напротив многоквартирном доме на трех этажах выбило окна.

Кроме того, беспилотники атаковали поселок Новомедведок и деревню Курносовка в Щигровском районе Курской области. Пожары потушены, повреждена вышка сотовой связи.

В Белгородской области 10 июля в результате украинских атак погибли три мирных жителя.

Юрий Голубь