В Новороссийске провели уникальную операцию на зрение участнику СВО

Медики Новороссийска под руководством завотделением Евгения Онишко выполнили сложнейшую реконструктивную операцию по восстановлению зрения участнику СВО, сообщила в своем Telegram-канале вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Филиппова Фото: Telegram-канал Евгения Филиппова

48-летний военнослужащий, награжденный орденом Мужества, получил тяжелое ранение в 2023 году. После ампутации левой ноги и установки протеза у него начались проблемы со зрением, которые привели к практически полной слепоте.

Медики установили, что в правом глазу пациента развилась сложная патология: хрусталик не только помутнел, но и сместился с естественного положения. Хирурги восстановили структуру глаза и заменили поврежденный хрусталик на искусственную линзу. Вмешательство прошло успешно — зрение на правом глазу полностью восстановилось.

В ближайшее время врачи планируют провести аналогичную операцию на левом глазу, чтобы вернуть пациенту полноценное зрение.

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