Владелец сафари-парка «Тайган» выписан из больницы спустя 10 дней после нападения льва

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков выписан из краснодарской больницы. 22 июня на него напал лев, когда господин Зубков кормил хищников в вольере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Я воскрес. Еще немножко есть дырки… которые зарастут»,— сказал господин Зубков на видео, опубликованном в Telegram-канале сафари-парка. На записи видно, что мужчине по-прежнему тяжело говорить, но стоит он без посторонней помощи. Он добавил, что продолжит лечение дома, а 8 июля проведет пресс-конференцию.

По факту нападения львов на владельца сафари-парка СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Лев укусил господина Зубков в районе шеи и головы.

В парке «Тайган» содержится около 60 львов, более 50 тигров и сотни других животных. Ранее там уже случались инциденты, связанные с нападением зверей на сотрудников и посетителей.

Подробнее об инциденте — в материале «Директор “Тайгана” пережил львиную атаку».