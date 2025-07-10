Адвокат обжалует решение об аресте начальника полиции Невьянска Филиппова

Мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении начальника полиции МО МВД России «Невьянский» майора Михаила Филиппова, будет обжалована в Свердловском областном суде, сообщила «Ъ-Урал» адвокат полицейского Олеся Загинайко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Екатеринбурга в четверг, 10 июля отправил Михаила Филиппова в СИЗО по п.п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере). При этом адвокат настаивала на мере пресечения в виде домашнего ареста, однако суд ходатайство отклонил. Фабула обвинения не раскрывается.

Напомним, в середине мая суд арестовал главу отдела по борьбе с экономическими преступлениями ММО МВД России «Невьянский» капитана полиции Алексея Храмкова и оперуполномоченного Кирилла Бычкова по обвинению во взяточничестве. По данным СМИ, полицейские получали деньги от бизнесменов, которые занимались золотодобычей.

Мария Шараева