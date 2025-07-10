Суд арестовал начальника полиции Невьянска Михаила Филиппова за взятку

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 6 сентября начальника полиции МО МВД России «Невьянский» майора Михаила Филиппова, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, Михаилу Филиппову предъявлено обвинение по п.п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере). «По результатам рассмотрения в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста — отказано», — говорится в сообщении суда.

Оперативно связаться с его адвокатом Олесей Загинайко «Ъ-Урал» не удалось.

В середине мая суд арестовал главу отдела по борьбе с экономическими преступлениями ММО МВД России «Невьянский» капитана полиции Алексея Храмкова и оперуполномоченного Кирилла Бычкова. Им также предъявлено обвинение по п.п. «а», «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки организованной группой в крупном размере). По информации Ura.ru, полицейские получали деньги от бизнесменов, которые занимались золотодобычей.

Мария Шараева