Аэропорт Геленджика будет одновременно принимать не более трех рейсов

Все службы аэропорта Геленджика готовятся к возобновлению полетов и к открытию нового аэровокзального комплекса. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Богодистов по итогам встречи с генеральным директором аэропорта «Геленджик» Иваном Таранченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Геленджика Фото: пресс-служба аэропорта Геленджика

По словам господина Таранченко, на первом этапе возобновления работы воздушной гавани будут действовать ограничения — аэропорт сможет обслуживать одновременно не более трех рейсов. «Я все равно считаю, что это будет большое достижение. Наш город станет вторым (в Краснодарском крае.— “Ъ”) городом кроме Сочи, в котором начнутся пассажирские перевозки. В авиакомпании уже обращаются, но мы ждем заключения конкретного, когда авиакомпания начнет выстраивать расписание полета. Как только подтвердим расписание полетов, авиакомпания откроет продажи и пассажиры будут летать в Геленджик»,— отметил на встрече Иван Таранченко.

По словам мэра Геленджика Алексея Богодистова, возобновление воздушного сообщения серьезно поддержит курортную отрасль. «Мы помним, что пассажиропоток в аэропорту за год был более миллиона. Это другой уровень логистики»,— отметил градоначальник.

Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 8:30 до 20:00.

Анна Перова, Краснодар