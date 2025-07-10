В памятнике архитектуры в центре Екатеринбурга откроют музей иконографии

Компания «Практика» и банк Дом.рф восстановят объект культурного наследия «Здание Страховой кассы» в центре Екатеринбурга. В нем создадут уникальный музей, посвященный иконографии святой Екатерины, сообщили в пресс-службе компании «Практика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объект культурного наследия «Здание Страховой кассы»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Объект культурного наследия «Здание Страховой кассы»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках промышленной выставки «Иннопром». Банк Дом.рф выступит финансовым партнером проекта, а компания «Практика» выступит собственником и генеральным подрядчиком, взяв на себя реставрационные работы. По словам генерального директора компании «Практика» Александра Невмержицкого, в здании откроется музей, основу которого составит собрание из более 1,5 тыс. икон святой покровительницы Екатеринбурга из частных коллекций.

«Здание страховой кассы» находится на перекрестке улиц Пушкина и Первомайской. Оно было построено в 1924 году и изначально использовалось как страховая касса, а позже — как противотуберкулезный диспансер и медицинский колледж. Здание сохранило оригинальные элементы архитектуры эпохи модерн. В 2023 году администрация Екатеринбурга передала здание инвестору с целью последующей реставрации.

«В регионе 1791 объект культурного наследия, и важно не только их сохранять, но и находить возможности для бережного использования», — отметил заместитель губернатора – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

Напомним, в ноябре 2023 года здание на торгах выкупила компания «Дюна-инвест» за 48,8 млн руб. После чего федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала обоснованной жалобу на торги. Комиссия пришла к выводу, что оператор электронной площадки ООО «РТС-тендер», нарушил закон при проведении аукциона.

Полина Щуцкая