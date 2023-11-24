ФАС отменила итоги торгов по зданию Страховой кассы на Пушкина в Екатеринбурге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала обоснованной жалобу на торги по продаже объекта культурного наследия «Здание страховой кассы» на ул. Пушкина, 28 в Екатеринбурге, пишет «Правда УрФО». Комиссия пришла к выводу, что оператор электронной площадки ООО «РТС-тендер», нарушил закон при проведении аукциона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В итоге ФАС выдала организатору торгов, департаменту по управлению муниципальным имуществом, предписание. Сейчас департамент должен отменить итоги торгов и провести новые.

Напомним, здание на торгах выкупила компания «Дюна-инвест» застройщика Александра Невмержицкого за 48,8 млн руб.

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