Компания застройщика выкупила здание Страховой кассы на Пушкина за 48 млн

Объект культурного наследия «Здание Страховой кассы» в центре Екатеринбурга на ул. Пушкина, 28 продали на торгах за 48,8 млн руб. Согласно результатом торгов, новым владельцем здания стала компания «Дюна-инвест» застройщика Александра Невмержицкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, здание было построено в 1924 году на территории бывшей усадьбы Гилевых, его площадь составляет 468 кв. м. В документах к аукциону говорилось, что покупатель будет обязан сохранить использование объекта в качестве музея в течение пяти лет.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, «Дюна-инвест» по 50% принадлежит Юлии Дягилевой и Александру Невмержицкому. Также они владеют СЗ «Практика». В портфеле компании квартал «На Шефской», ЖК «Темп», ЖК «Миллениум» и другие. Кроме того, «Практика» выполняла функции генерального подрядчика при строительстве ЖК «Макаровский» («УГМК-Застройщик»).

Отметим, что рядом с объектом культурного наследия на ул. Пушкина, компания «Екатеринбург-Сити» (связана с УГМК) ведет строительство семиэтажного офисного здания.

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