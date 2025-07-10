Минтруд опроверг «завоз» в Россию 1 млн мигрантов из Индии

Минтруда сообщило, что в 2025 году в Россию могут приехать не более 234,9 тысячи иностранных трудовых мигрантов. Таковы параметры ранее установленной квоты. Сообщения о «завозе миллиона мигрантов из Индии» не соответствует действительности, подчеркнули в ведомстве. Накануне о возможном привлечении миллиона индийских специалистов, а также трудовых мигрантов из Шри-Ланки и КНДР заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

«Квоты формируются на год вперед,— заявили «Ъ» в министерстве.— Объем квот определяется из запросов регионов на основании потребности, которую заявляют работодатели».

Сообщается, что для граждан Индии квота в этом году — 71 817 разрешений на работу по всей стране. Свердловской области, куда, по словам главы торгово-промышленной палаты Беседина, могли привлечь большое число иностранцев, разрешено принять всего 4 343 человека из любых визовых стран. «На текущий день она (свердловская квота.— "Ъ") использована регионом только на 13,6%»,— добавили в пресс-службе Минтруда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Индийцев ждут на Урале».