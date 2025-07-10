Индийцев ждут на Урале
Ввоз иностранной рабочей силы в РФ может быть увеличен
В обозримом будущем у российских компаний может появиться возможность нанимать больше иностранных рабочих — а именно трудовых мигрантов из Индии. О проработке с «индийскими коллегами» планов привезти, в частности, в Свердловскую область большое количество индийцев сообщил глава местной Торгово-промышленной палаты. Быстрая реализация этих намерений маловероятна из-за наличия квот на привлечение рабочей силы из государств дальнего зарубежья, а также из-за нерешенных проблем со сдачей экзамена по русскому языку такими работниками. Но в целом такие заявления отражают идущую сейчас в правительстве дискуссию о необходимости найти дополнительные варианты решения проблемы дефицита кадров на российском рынке труда.
Российские промышленники надеются хотя бы частично заполнить пустующие вакансии работниками из Индии
Фото: Amit Dave / Reuters
О возможном ввозе в РФ большого количества иностранной рабочей силы 9 июля сообщил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. По его информации, уже 2025 году в РФ, и в Свердловскую область в частности, может быть приглашено до миллиона специалистов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи. «Договоренности, в частности, с Индией, достигнуты»,— сказал господин Беседин, сославшись на «индийских коллег». В посольстве Индии в РФ, в которое обратился “Ъ”, на момент сдачи номера эту информацию не прокомментировали.
Косвенным же подтверждением наличия таких планов (пока в меньшем масштабе) можно считать сообщение главы города Североуральска (Свердловская область) Светланы Мироновой о том, что руководство Североуральского бокситового рудника (входит в «Русал») привлекло специалистов из Индии для подземных работ. Сейчас, по ее словам, в городе работают над адаптацией жителей Индии к реалиям Североуральска. Помимо кадровых специалистов и управленцев рудника в этом участвуют профессиональные индологи (специалисты по культуре Индии), переводчики и лидеры индийской общины (см. «Ъ-Урал» от 3 июля). Кроме того, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге планируется открыть Генконсульство Индии (см. «Ъ-Урал» от 10 февраля).
Глава консалтинговой компании Strategy Partners Константин Борисов отмечает, что ввоз в РФ иностранных рабочих помог бы решить часть нынешних проблем с наймом, существующих у российских компаний,— интерес к таким работникам со стороны бизнеса большой. «В частности, специалисты из Индии не склонны к организованной преступности, в основном исповедуют индуизм или буддизм, не хотят надолго остаться в нашем климате жить, не привозят сюда семьи»,— говорит эксперт.
Однако, напоминает глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов, въезд в РФ мигрантов из дальнего зарубежья сейчас регулируется квотами, которые каждый год разрабатывает Минтруд. «Вряд ли можно быстро увеличить их на текущий период»,— говорит он, предполагая, что высказывания о большом притоке рабочих рук, скорее всего, отражают перспективу нескольких следующих лет.
Действительно, по данным “Ъ”, с осени прошлого года в правительстве идет дискуссия о новых контурах российской миграционной политики. Одно из направлений реформы — смягчение требований к знанию русского языка, которые сейчас предъявляются трудовым мигрантам. В перспективе оно может быть снято в рамках пилотного проекта по привлечению иностранной рабочей силы, который планируется запустить в Московской области и Забайкальском крае. Речь, в частности, идет о том, чтобы ввозить иностранных работников сверх установленных для регионов квот.
Напомним, что вопрос нехватки привлекаемой из-за рубежа рабочей силы обострился в последние годы по нескольким причинам. Это, в частности, пандемия, переориентировавшая часть потоков трудовых мигрантов на другие страны—экспортеры рабочей силы, в частности на ОАЭ и Турцию. Кроме того, сам по себе российский рынок труда с 2022 года испытывает дефицит кадров — компании регулярно заявляют, что не могут найти необходимых работников и вынуждены повышать зарплаты, приближая фонд оплаты труда в структуре своих расходов к предельным значениям.