Индийцев ждут на Урале

В обозримом будущем у российских компаний может появиться возможность нанимать больше иностранных рабочих — а именно трудовых мигрантов из Индии. О проработке с «индийскими коллегами» планов привезти, в частности, в Свердловскую область большое количество индийцев сообщил глава местной Торгово-промышленной палаты. Быстрая реализация этих намерений маловероятна из-за наличия квот на привлечение рабочей силы из государств дальнего зарубежья, а также из-за нерешенных проблем со сдачей экзамена по русскому языку такими работниками. Но в целом такие заявления отражают идущую сейчас в правительстве дискуссию о необходимости найти дополнительные варианты решения проблемы дефицита кадров на российском рынке труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские промышленники надеются хотя бы частично заполнить пустующие вакансии работниками из Индии

Фото: Amit Dave / Reuters Российские промышленники надеются хотя бы частично заполнить пустующие вакансии работниками из Индии

Фото: Amit Dave / Reuters

О возможном ввозе в РФ большого количества иностранной рабочей силы 9 июля сообщил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. По его информации, уже 2025 году в РФ, и в Свердловскую область в частности, может быть приглашено до миллиона специалистов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи. «Договоренности, в частности, с Индией, достигнуты»,— сказал господин Беседин, сославшись на «индийских коллег». В посольстве Индии в РФ, в которое обратился “Ъ”, на момент сдачи номера эту информацию не прокомментировали.

Косвенным же подтверждением наличия таких планов (пока в меньшем масштабе) можно считать сообщение главы города Североуральска (Свердловская область) Светланы Мироновой о том, что руководство Североуральского бокситового рудника (входит в «Русал») привлекло специалистов из Индии для подземных работ. Сейчас, по ее словам, в городе работают над адаптацией жителей Индии к реалиям Североуральска. Помимо кадровых специалистов и управленцев рудника в этом участвуют профессиональные индологи (специалисты по культуре Индии), переводчики и лидеры индийской общины (см. «Ъ-Урал» от 3 июля). Кроме того, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге планируется открыть Генконсульство Индии (см. «Ъ-Урал» от 10 февраля).

Глава консалтинговой компании Strategy Partners Константин Борисов отмечает, что ввоз в РФ иностранных рабочих помог бы решить часть нынешних проблем с наймом, существующих у российских компаний,— интерес к таким работникам со стороны бизнеса большой. «В частности, специалисты из Индии не склонны к организованной преступности, в основном исповедуют индуизм или буддизм, не хотят надолго остаться в нашем климате жить, не привозят сюда семьи»,— говорит эксперт.

Однако, напоминает глава Центра помощи мигрантам Вадим Коженов, въезд в РФ мигрантов из дальнего зарубежья сейчас регулируется квотами, которые каждый год разрабатывает Минтруд. «Вряд ли можно быстро увеличить их на текущий период»,— говорит он, предполагая, что высказывания о большом притоке рабочих рук, скорее всего, отражают перспективу нескольких следующих лет.

Действительно, по данным “Ъ”, с осени прошлого года в правительстве идет дискуссия о новых контурах российской миграционной политики. Одно из направлений реформы — смягчение требований к знанию русского языка, которые сейчас предъявляются трудовым мигрантам. В перспективе оно может быть снято в рамках пилотного проекта по привлечению иностранной рабочей силы, который планируется запустить в Московской области и Забайкальском крае. Речь, в частности, идет о том, чтобы ввозить иностранных работников сверх установленных для регионов квот.

Напомним, что вопрос нехватки привлекаемой из-за рубежа рабочей силы обострился в последние годы по нескольким причинам. Это, в частности, пандемия, переориентировавшая часть потоков трудовых мигрантов на другие страны—экспортеры рабочей силы, в частности на ОАЭ и Турцию. Кроме того, сам по себе российский рынок труда с 2022 года испытывает дефицит кадров — компании регулярно заявляют, что не могут найти необходимых работников и вынуждены повышать зарплаты, приближая фонд оплаты труда в структуре своих расходов к предельным значениям.

Анастасия Мануйлова; Анна Капустина, Мария Игнатова, Екатеринбург