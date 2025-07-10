Сбербанк банкротит крупную стройфирму в Ростове из-за долга в 9 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении строительной компании СК «СтройЮг». Основанием послужило заявление о признании организации банкротом из-за долгов «Сбербанку» на сумму 9,4 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Временным управляющим предприятия назначен Павел Платонов из Таганрога, который является членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Дело». Компания СК СтройЮг, расположенная на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону, специализируется на возведении жилых и нежилых объектов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СК «СтройЮг» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2010 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Учредитель — Артур Гукасян. Выручка компании за 2024 год составила 285,7 млн руб., прибыль — 3,4 млн руб.

3 июля 2025 года в Арбитражный суд Ростовской области обратилось ПАО «Сбербанк» с заявлением о признании ООО СК «СтройЮг» несостоятельным (банкротом). Задолженность образовалась перед ПАО «Сбербанк» по договору банковской гарантии, заключенному в ноябре 2023 года. Банк предоставил независимую гарантию для фонда содействия капитальному ремонту на сумму 5,5 млн руб. сроком до февраля 2024 года.

Общий размер требований составляет 9,45 млн руб., включая основной долг в 8,85 млн руб., проценты почти 400 тыс. руб., неустойку 166 тыс. руб. и госпошлину 35,6 тыс. руб. Суд включил эти требования в третью очередь реестра кредиторов.

Заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 12 ноября 2025 года. Кредиторы могут предъявить свои требования в порядке, установленном федеральным законом о банкротстве.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области оставил в силе решение о продаже с торгов имущества дочери бывшего мэра донской столицы Ольги Чернышевой.

Тат Гаспарян