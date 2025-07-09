Аэропорт Геленджика возобновит работу

Аэропорт Геленджика в ближайшее время возобновит работу, сообщил Минтранс России. Возможность безопасного выполнения полетов в авиагавань подтвердили специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Геленджика

Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик Аэропорт Геленджика

Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик

По данным Минтранса, аэропорт откроется для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения.

Аэропорт Геленджика, как и другие 11 аэропортов юга России, не принимал самолеты с 2022 года. Решение о закрытии воздушной гавани было принято из соображений безопасности. В мае прошлого года возобновил работу аэропорт Элисты. Только за первое полугодие 2025 года он обслужил почти 30 тыс. человек.