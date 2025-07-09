Осадки 8 июля стали рекордными для Абакана

В Абакане 8 июля выпало 50 мм осадков при месячной июльской норме в 70 мм. Об этом сообщил 9 июля мэр столицы Республики Хакасия Алексей Лемин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Для Абакана это рекордные данные, и справиться с таким количеством осадков городу сложно. Дождеприемные колодцы работают, справляются по-разному. Для того, чтобы колодцу справиться с объемом воды, нужно время, иногда день и два»,— отметил глава города, говоря о ходе ликвидации последствий стихии.

По словам господина Лемина, при планировании Абакана централизованная ливневая канализация не была предусмотрена, а при нынешней застройке создать ее уже невозможно. Для приема воды в городе обустроено 1,5 тыс. колодцев.

Как писал «Ъ-Сибирь», ливни при штормовом ветре обрушились на Хакасию в конце прошлой и начале недели. Подача электроэнергии в регионе была полностью восстановлена поздно вечером 8 июля.

Валерий Лавский