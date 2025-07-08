Хакасию возвращают к свету

Жителей Хакасии ждет, как минимум, еще один день непогоды. Синоптики прогнозируют на 9 июля ливни с градом и шквалистым ветром. В республике же еще не ликвидировали последствия шторма, ударившего ранее по территории республики. К вечеру 8 июля без электроэнергии оставалось около 1,5 тыс. домов. В Черногорске улицы превратились в реки, вода проникла в жилые дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ущерб от разгула стихии в Хакасии 6-8 июля еще предстоит оценить

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Ущерб от разгула стихии в Хакасии 6-8 июля еще предстоит оценить

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

К вечеру 8 июля в Хакасии оставались без электричества 13 населенных пунктов и 12 социально-значимых объектов. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов, говоря о последствиях прохождения по региону штормового фронта. По его данным, в ремонтных работах к этому времени были задействованы 12 бригад и 16 единиц техники. «Всего под ограничением (электроснабжения.— «Ъ») находится 1561 жилой дом с населением 6992 человека, 15 социально значимых объектов»,— привели данные на 16:00 в главном управлении МЧС по республике.

Погода в Хакасии резко ухудшилась после сильной жары в конце прошлой недели. Первые удары шторма пришлись на 6 июля, разгул стихии продолжился и на следующий день. Во втором по величине городе региона Черногорске улицы превратились в реки, вода проникла в несколько жилых домов. Муниципальные власти ввели режим повышенной готовности.

«Для обеспечения безопасности горожан и минимизации последствий непогоды в городе работают машины по откачке воды. Вся техника Черногорского городского хозяйства задействована в устранении последствий ливня. Также происходит уплотнение улиц мешками с песком»,— сообщили в мэрии, попросив горожан помочь в этой работе.

В столице Хакасии Абакане сотрудники «Спецавтобазы ЖКХ» последние двое суток посменно убирают дождевую воду с городских улиц. «На некоторых участках городских улиц и тротуаров из-за прошедших ливней сейчас наблюдаются затруднения при движении: на пониженных участках много воды, некоторые светофоры из-за грозы отключились, некоторые перешли в мигающий желтый»,— рассказали в мэрии утром 8 июля. Затопило и улицы Саяногорска — третьего по численности населения города Хакасии. По данным городской администрации, там зафиксированы случаи падения деревьев на припаркованные автомобили.

В поселке городского типа Усть-Абакан молния вывела из строя трансформатор. Населенный пункт на время остался без света. Во второй половине дня работы по восстановлению электроснабжения еще продолжались. «Установлены причины и проблемные точки по Калинино-3, Тепличному, Расцвету, Зеленому. Однако работам мешает дождь. Очень просим наших жителей набраться терпения»,— проинформировала о ходе работ глава Усть-Абаканского района Елена Егорова.

Отсутствием света неприятности для района не ограничились. По данным сельсовета, крупный град накрыл аал Доможаков, жители которого лишились урожая. В Боградском районе же из-за удара молнии сгорел коровник. Животных удалось спасти.

По данным Валентина Коновалова, полностью восстановить энергоснабжение в республике планируется к 00:00 9 июля. Но, добавил он, «продолжающиеся неблагоприятные погодные условия могут повлиять на сроки проведения восстановительных работ».

Тем временем, синоптики продлили в Хакасии действие штормового предупреждения на 9 июля.

«Прогноз прежний: ливни, грозы, крупный град, шквалистые усиления ветра 25 м/с и более»,— предупредил жителей республиканский главк МЧС.

Это уже не первый сильный удар стихии по Хакасии в этом году. Как писал «Ъ-Сибирь», от урагана 5 апреля пострадали несколько десятков человек и 107 социальных объектов (примерно половина из них — в Усть-Абаканском районе и Черногорске). Ущерб, нанесенный только этим объектам, был оценен в 48 млн руб.

Валерий Лавский