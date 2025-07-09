В Хакасии после шторма восстановлено электроснабжение
Поздно вечером 8 июля было восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах Хакасии. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС по республике.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Сибирь», отключение электричества произошло в результате штормового ветра с дождями и градом. Стихия ударила по Хакасии в начале этой недели.
Всего под отключение попали 3,7 тыс. жилых домов и 19 социально значимых объектов. По данным республиканского правительства, к 18:00 8 июля под ограничением электроснабжения оставались девять населенных пунктов в Усть-Абаканском и Алтайском районах.